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“Her geçen yıl arıza sayısı düşüyor”

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, hizmet verdikleri alanlarda her geçen yıl arıza sayısının azaldığını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:12
“Her geçen yıl arıza sayısı düşüyor”

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, hizmet verdikleri alanlarda her geçen yıl arıza sayısının azaldığını söyledi.

 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Nevşehir’de arıza bakım çalışanlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında konuşan Erol Uçmazbaş, fırsat buldukça personel ile buluştuklarını belirterek, personellere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Arıza sayısının her yıl azaldığını kaydeden Uçmazbaş, “Özellikle bu kış günlerinde soğuk-kar demeden gösterdiğiniz özveri takdire şayandır. Her geçen yıl arıza sayısını düşüyoruz. 2018 yılında da arıza sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuda daha da ileriye gideceğiz. Tabii bunu yaparken de iş güvenliği kurallarından zerre ödün vermeyeceğiz” dedi.

 

Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıya Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre Şafak, Nevşehir İşletme Sorumluları Sefa Teryaki ve Gülşah Güney, Hacıbektaş İşletme Sorumlusu Arzu Demirer ile Ürgüp İşletme Sorumlusu Ümit Can Türkay da katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:12
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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