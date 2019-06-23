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Her derde deva nar çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Elde etmesi son derece güç olan nar çekirdeği yağı sağlık açısından son derece faydalıdır. Peki, bu yağ ne için nasıl kullanılır?

23 Haziran 2019 Pazar 12:06
Her derde deva nar çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Nar çekirdeği yağı tahmin edeceğiniz gibi son derece zor bir yöntemle elde ediliyor. Minicik çekirdeklerden yağ çıkarabilmek için soğuk pres yöntemi kullanılıyor. Böyle olunca da bu doğal yağ faydalarını yitirmiyor. Söz konusu bu yağın küçücük bir şişesini almak istiyorsanız en az 25 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü yarım kilo nar çekirdeği yağı elde etmek için 100 kilo nar kullanılıyor. Peki, elde edilmesi bu kadar zor olan yağın sağlığa yararları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Nar gibi nar çekirdeği yağı da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Akne sorunlarına son

Nar çekirdeği yağı düzenli kullanıldığında ciltteki akne sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kalp dostu

Nar çekirdeği yağı içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kolesterolü düşürür

Nar çekirdeği yağı kötü kolesterolü düşürür.

Hemoroit ağrısını hafifletir

Düzenli kullanıldığında nar çekirdeği yağı hemoroit ağrılarını bir hayli azaltır.

Saç dökülmesine son

Saç diplerinize düzenli olarak nar çekirdeği yağı ile masaj yaparsanız, saçlarınız daha uzun süre sizi terk etmeyecektir.

Anti-kanser ürünü

Yapılan onlarca bilimsel çalışma nar çekirdeği yağının anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır.

Yaşlanma karşıtı

Yüzlerce lira verip aldığınız kırışık karşıtı ürünlerden çok daha etkili ve ucuz bir yöntem arıyorsanız ilk tercihiniz nar çekirdeği yağı olmalı. Nar çekirdeği yağı binlerce yıldır güzellik formülü olarak kullanılıyor.

Selülit savar

Birçok kadın selülit sorunuyla karşı karşıyadır. Bu sorundan zahmetsizce kurtulmak içinse ihtiyacınız olan yalnızca birkaç damla nar çekirdeği yağı. Nar çekirdeği yağı ile düzenli masaj yaparak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Kas ağrılarına iyi gelir

Kas ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız; nar yağıyla masaj yaparak bu soruna nokta koyabilirsiniz.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

Birçok bitkisel yağ ve çayın gebelik döneminde kullanılması önerilmiyor. Nar çekirdeği yağı kullanmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririm.

Nar çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Nar çekirdeği yağını bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz.

Arzu ederseniz masaj yapmak için kullanacağınız yağı doğruca vücudunuza damlatabilirsiniz.

Nar çekirdeği yağı yenilebilir yağlardandır. Arzu ederseniz sağlığınız için her gün bir yemek kaşığı nar çekirdeği yağı içebilirsiniz. Sade olarak içemezseniz salatalarınıza da ekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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