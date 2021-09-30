Her derde deva mucize besin

Ülkemizin hemen her bölgesinde yetişen dut, yaz aylarında taze olarak tüketilirken, kış aylarında ise kurutularak, ya da pekmez ve pestile dönüştürülerek bolca tüketilen bir şifa kaynağıdır.

Özellikle doğru muhafaza edildiğinde uzun yıllar sağlığımıza çok büyük katkıları olan dut iki çeşittir. Hem karadut hem de beyazdut olarak olarak Cenab-ı Allah'ın biz kullarına büyük lütfudur. Günlük bir avuç dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde vücudumuzun lif ihtiyacının yüzde 20'sine yakınını karşılayabilir.

Dut meyvesi C, A ve K vitamini, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidan içerdiğinden tam bir vitamin deposudur. Beyaz dutun ayrıca yaşlanmayı yavaşlattığı ve vücudu daha zinde tuttuğu araştırmaları da sonuç vermiştir. Dut meyvesi özellikle midede oluşan ülser ve gastrit sorunlarına birebir iyi bir tedavi yöntemidir. Ayrıca en belirgin faydası olarak da eklem ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Dutun faydalarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: