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Ekonomi Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Sakın borç almayın' diyerek duyurdu
Ekonomi

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Sakın borç almayın' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-05 14:45:00 - 2023-05-05 16:01:27
Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin! 'Sakın borç almayın' diyerek duyurdu

Altın tahminleri konusunda her dediği çıkan isimlerden birisi olan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Altınla borç almayın' uyarısında bulundu.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın konusunda dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Altın konusunda rekor bir beklenti içerisinde olan Mert Başaran, "Doların durumu belli. Ciddi bir şekilde baskılanıyor. Serbest piyasalar ile tabeladaki rakamlar arasında biraz fark var. Enflasyonun bu denli arttığı dönemde dolar ucuz kalmıştır. Fakat bu iyi bir şey değil. Bundan sonraki dönemde doların 25-26 lira olması daha iyi olacaktır. Altın birden 3 bin doları görmeyecek. Yükseliş ve düşüş trendi olacak. İkisi arasında farklar olacak. Doğru zamanda trendleri iyi takip edin. Trende bakacaksınız. Altında gidişat güzel duruyor. Güzel bekleniyor. Altın borç almayın. 3. kez 2070'e geldi. Burası tüm zamanların rekoru. Buraları kırarsa artık on bazı zararda kimse kalmayacak ve önü açılacak. Teknik analize göre yukarı kopma durumu yüksek ihtimal. 2070 kırılırsa ilk hedef 2200 dolar ons olacak" dedi.

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