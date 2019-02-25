Her dakikası hizmet dolu

Buğra Kardan İspanya

25’nci yılını geride bırakan Turkcell, dijital ihracat hamlesinde kat edilen büyük mesafeyi, Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde kamuoyu ile paylaşacak.

En hızlı büyüyen operatör

Grup şirketlerinden Lifecell ile 2018’deki Mobil Dünya Kongresi’nde ‘dijital ihracat’ı hedef olarak belirleyen Turkcell, bir yıl içinde önemli adımlar attı. Bu yıl Mobil Dünya Kongresi’ne çıkarma yapan şirket, Lifecell/Turkcell standında son bir yıldaki başarı hikâyesini anlatıyor. Lifecell’in 1440 stratejisini dünyada ilk uygulayan operatör olan Turkcell, son üç yıldır dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olmayı başardı. Turkcell Grubu 2018 yılını hedefleri aşan bir performansla tamamlayarak, 24 aylık gelirini yüzde 49, 36 aylık gelirini ise yüzde 66,7 artırdı.

Vizyonumuz net

“Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz” diyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ‘’Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor” ifadelerini kullandı.