Her biri geleceğimize güç verecek

Buğra Kardan

Dünyayı inim inim inleten Corona virüsüne (Covid-19) karşı gerekli tedbirleri alan, ekonomik aktiviteyi arttırmak için de art arda paketler açıklayan hükümet tarafından ilk 7 ayda önemli yatırımlar hayata geçirildi. Virüs tehdidine rağmen dev projeler ötelenmedi, iptal edilmedi.

Erdoğan’ın rolü büyük

Yerli ve yabancı firmalarla el ele verilerek sağlıktan enerjiye, ulaşıma ve otomotive kadar pek çok alanda milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının ardından vücut bulan bu yatırımlardan öne çıkanlar şöyle:

Pandemi hastaneleri aktif

l 125 bin metrekare alana inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Hastanede 16 ameliyathane ve 432 yoğun bakım odası bulunuyor.

Konforlu ve rahatlar

l Doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alanda kurulan bin 8 yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 31 Mayıs’ta hizmete girdi. 432 yoğun bakım odası olan hastane rahat ve konforlu. Covid-19 tehdidine karşı da korunaklı.

l Sultan 2. Abdülhamit Han’ın 1891 tarihinde yaptırdığı Hadımköy Askeri Hastanesi, 31 Mayıs’ta pandemi hastanesine dönüştürüldü. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un adı verilen bin yataklı hastanede hijyen kurallarına harfiyen uyuluyor.

İstihdama büyük katkı

l Rönesans Holding tarafından 2 milyar 632 milyon liraya yapılan, 20 Nisan’da kapılarını açan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 8 bloktan oluşuyor. 2 bin 682 yatağı, 836 polikliniği, 89 ameliyathanesiyle günde 32 bin 700 hastanın derdine derman olan hastanede 10 bin personel istihdam ediliyor.

Proje bedeli 618 milyon tl

l Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 4 Temmuz’dan bu yana hasta tedavi ediliyor. Proje bedeli 618 milyon lira olarak açıklanan hastane, 5 bloktan teşekkül ediyor.

l 600 yataklı, 81 yoğun bakım yataklı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Covid-19’la mücadele döneminde hasta almaya başladı.

Barajlara yenileri ekleniyor

l Veysel Eroğlu Ilısu Barajı’nda elektrik üretimine 19 Mayıs’ta geçildi. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerine barajın ekonomiye her sene 2.8 milyar lira katkıda bulunacağı öngörülüyor.

l 275 metrelik Yusufeli Barajı’nda sona gelindi. Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen baraja geçen ay 3 milyon metreküp beton döküldü. Yusufeli, tamamlandığında rezervuarında 2.13 milyar metreküp su depolayacak.

Ovalar suyla buluştu

l Yatırım tutarı 330 milyon liraya varan Kars Barajı’nın açılışı 20 Haziran’da yapıldı. 182 milyon metreküp suyun depolanacağı baraj, tarım alanlarını canlandıracak. 21 kilometre uzunluğundaki iletim hattı, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasına imkân tanıyacak.

l Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesi’nin 3. Merhalesi, KOS 1,2,3 sulamaları devreye girdi.

Ulaşım ağı genişliyor

l Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kınalı-Çatalca hattı 9 Mart’ta açıldı. Bu hat, Silivri’den Bursa’ya ve İzmir’e kadar kesintisiz seyahat yapmayı mümkün kılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu toplam 400 kilometre uzunluğunda.

İlk tabliye konuldu

l 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir aşama daha kat edildi. Lâpseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye 17 Haziran’da konuldu.

Beğendik köprüsü

l Yapımına 2014’te başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü 11 Temmuz’da açıldı.

İhracat treni devrede

l Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni, 21 Mayıs’ta Sakarya’dan Avrupa’ya uğurlandı.

İlk kazma vuruldu

l 2019 Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan otomobilin üretileceği fabrikanın temeli haftasonu atıldı.