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Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale Ezine Gıda OSB

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yol, içme suyu, atık su, yağmursuyu, atık su paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı yapım işleri hızla devam ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:02
Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale Ezine Gıda OSB

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yol, içme suyu, atık su, yağmursuyu, atık su paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı yapım işleri hızla devam ediyor.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı; Toprağı koruyan, hava kirliliğini önleyen, Çanakkale Boğazına akan derelerin ve nehirlerin temiz olmasını sağlayacak, atıkların bertaraf edileceği, Doğayı koruyan, çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.


Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in de bulunduğu incelemelerde Vali Orhan Tavlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve yapımına başlanan yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, atık su paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı yapım işleri devam eden Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok’tan bilgi aldı.


Atıkların oluşumunu kaynağında önleyen, geri dönüşümünü sağlayan,toprak ve su kirliliğine karşı koruyucu önlemlerin alındığı Çevreci Proje Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak, 91 adet sanayi parseli ve sanayiciler ile çalışanların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapı, idari ve sosyal tesisler ile doğayı koruyan, çevreye saygılı yeşil modern ve prestijli bir üretim merkezi olarak planlandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:02
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