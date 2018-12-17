Her ağrı bel fıtığı değildir

Mesela ev işi yaptığınız veya uzun süre yanlış bir pozisyonda oturduğunuz zaman ağrı olabilir. 4-6 hafta arasında kendiliğinden geçer.

Fakat bel ağrısı ciddi hastalıklar için uyarı niteliğinde de olabilir.

Bel ağrısıyla birlikte ateş, enfeksiyon gibi sistemik bulgular varsa hem enfeksiyonlar lehine hem de kanserler lehine bulgu olabilir. Araştırılması gerekir. 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel ağrısı istirahate rağmen artıyor, hareketle azalıyorsa, sabah kalktığında tutukluk eşlik ediyorsa, bundan hekimin haberdar olması, araştırılması şart.

Bel fıtığı kimlerde görülür?

Bel fıtığı orta yaşlı kişilerde daha sık görülmektedir. Oturarak çalışmak zorunda kalan insanlar, yanlış sandalye seçmeleri sonucunda bel fıtığına yakalanırlar. Egzersiz yaparken yanlış hareket yapanlar, ağır yük kaldırma, spora ısınmadan başlamak gibi harekette bulunanlar da risk grubunda sayılırlar.

Yine bütün hastalıkları tetikleyen ve en büyük risk faktörleri olarak kabul edilen alkol ve sigaranın da bel fıtığı yapma riski oldukça yüksektir. Stresli ve huzursuz bir hayat sürenlerin de bel fıtığına yakalanması ihtimali yüksektir. Bu gibi faktörlerin yanı sıra ırsî faktörler de vardır.