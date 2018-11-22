THY- Euroleague
0553 313 94 23

Her 100 kişinin 90’ında çürük diş var

Türkiye’de ağız diş sağlığı araştırma sonuçlarına göre, yetişkin her 100 kişiden 90’ında çürük diş, 85’inde ise diş eti hastalığı mevcut.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:43
Her 100 kişinin 90’ında çürük diş var

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Türkiye’de ağız diş sağlığı araştırma sonuçlarının, diş ve diş eti hastalıklarının yaygın olduğunu gösterdiğini belirterek, “Yetişkin her 100 kişiden 90’ında çürük diş, 85’inde ise diş eti hastalığı mevcut” dedi. Karaoğlanoğlu, “DSO’nün verilerine göre diş ve diş eti rahatsızlıkları, insanlığın yaşadığı en büyük ve yaygın sağlık sorunlarından biridir. Sağlık Bakanlığı araştırmalarına göre, 0-12 yaş grubunda en fazla görülen hastalık diş çürüğü” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:43
  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)
  3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi
  4. Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu
  5. ağız diş sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini aştı
    1. Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini..
    2. Bursa'da cinayet
    3. Rus seri katile ömür boyu hapis cezası
    4. Başkentte "tombala" operasyonu
    5. "Bir Emre Belözoğlu'nun daha gelmesi..
    6. iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu
    7. Babacan Holding'den yeni kampanya
    8. Karatede yeni hedef olimpiyat
    9. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    10. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    11. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 210..
    12. Tatlıses'in kızının "soybağının reddi"..
    13. TCMB'den repo ihalesi
    14. Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait..
    15. 112 Acil Servis'e "inme hastalığı"..
    16. Karanlık dünyası öğrencilerinin..
    17. Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı..
    18. İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor..
    19. "Yerli mobil uygulamalar kadın..
    20. Airbus Helikopter, Türkiye pazarında..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki