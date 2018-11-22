Her 100 kişinin 90’ında çürük diş var

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, Türkiye’de ağız diş sağlığı araştırma sonuçlarının, diş ve diş eti hastalıklarının yaygın olduğunu gösterdiğini belirterek, “Yetişkin her 100 kişiden 90’ında çürük diş, 85’inde ise diş eti hastalığı mevcut” dedi. Karaoğlanoğlu, “DSO’nün verilerine göre diş ve diş eti rahatsızlıkları, insanlığın yaşadığı en büyük ve yaygın sağlık sorunlarından biridir. Sağlık Bakanlığı araştırmalarına göre, 0-12 yaş grubunda en fazla görülen hastalık diş çürüğü” açıklamasında bulundu.