'Hepsini suya götürür susuz getiririz'

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "istihbarat ve güvenlik" temalı İkinci Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde konuşma yaptı. 23-25 Eylül tarihleri arasında kongrede 114 katılımcının bulunacağını, toplam 92 bildiriyi 4 salonda ve 24 oturumda sağlayacaklarını aktaran Soylu, Batı’nın Orta Doğu ve Afrika politikalarını eleştirdi.



Batı dünyasının, artık kendi içerisinde bir tutarlılık gösteremediğini, Batılı ülkelerin küresel çalışmalara sadece seyirci kaldığını ve kendi ürettiği değerleri dünya geneline ihraç edemediğini de aktaran Soylu, Batı'nın Orta Doğu'da işgal, istikrarsızlık, terör ve kitlesel göç ürettiğini belirterek şöyle devam etti:

Batı halkı, PYD'nin silahını finanse etmek istemiyor

“Bizim yıllardır yaptığımız eleştirileri artık kendi kendilerine yapıyorlar. Alaska'da veya Alpler'in arasında tablo gibi şehirlerde refah içerisinde yaşayan insanlar, artık PYD'nin silah ihtiyacını vergileriyle finanse etmek istemiyor. Yıllardır kendilerini uyaran Cumhurbaşkanımızın önceki gün Birleşmiş Milletler'de yüzlerine karşı yaptığı eleştiriye de bir itiraz ortaya koyamadılar. Çünkü sonuç ortada. Suriye, Irak, Afganistan, Afrika politikaları çöktü.”



Güvenliğin artık dünyanın temel paradigmalarından biri olduğunu ve özellikle istihbarat kavramının soft power (yumuşak güç) olmaktan çıkıp hard power (sert güç) olmaya başladığını belirten Soylu, Türkiye’de istihbarat faaliyeti yürüten MİT, Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma arasındaki koordinasyon eksikliğinin yıllarca ülkenin en büyük sorunlarındın biri olduğunu belirterek “2009-2010'lu yıllarda vesayetin kalkmasından sonra bu alanda çok önemli gelişmeler yaşandı. 2012’de Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, yani bir zihni beraberlik tekamül etti. 15 Temmuz'dan sonra daha yüksek bir istihbarat ve operasyonel kapasite oluşturuldu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında da 15 Temmuz sonrasında yaşanan temizlikle bu kuruma yepyeni bir ivme kazandırdık. Yıllık belge inceleme kapasitemizi 45 binden 750 bine çıkardık. 15 Temmuz sonrası ele geçen 2 milyon 600 bin FETÖ'yle ilgili materyalden incelenmeyi bekleyen sadece 85 bin adet kaldı. Terör örgütlerine karşı siber alanda da 7/24 görev halindeyiz. Şu anda bütün birimler sanal devriye atıyor. Ben hem ülkem hem de mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. En iyi ses analizini yapacaksınız dedik, muhteşem bir program ortaya koydular. 'Yüz tanımada sizi kimse geçmeyecek' dedik. Öyle bir yüz tanıma programı yaptılar ki Amerika da dahil kimsede benzeri yok. Ağrı Dağı bizim efsanemizdir. Ancak çok uzun yıllardır kimse çıkamıyordu. Artık zirveye kadar 600'den aşağı kamp yapan yok. Eğer bu teknolojiler olmasa, bu koordinasyon olmasa, bu anlayış olmasa bunu yapabilme kabiliyeti de oluşturulamazdı.”

132 terör olayı engellendi 57 üst terörist etkisiz

Soylu, 28 bin 433 aileyle sürdürülen görüşmeler sonucunda PKK'dan 2016'dan bu yana 1016 kişinin ikna yoluyla teslim olmasının sağlandığını da belirterek “Terörle mücadelede kullandığımız yöntemi ne PKK anlayabilir ne de onların akıl hocaları, Batı istihbaratları takip edebilir, anlayabilir. Hepsini suya götürür susuz getiririz. Bu yıl 132 önemli terör olayı engellendi. 6 tanesi liste dışı olmak toplam 57 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi” bilgisini de paylaştı.