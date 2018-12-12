Hepsini değil 4-5 tane yeseniz kâfi

Bir gece boyunca suda beklettiğiniz bademden 4-5 tane yiyin. Badem içerisinde bulundurduğu folik asit sayesinde sinir sisteminin sağlığını koruyarak yağ ve karbonhidratı işlemede önemli bir rol oynar.

Hücrelerarası besin iletiminde etkili bir rol oynayan potasyum bademde bolca bulunur. Bademi suda beklettiğimizde ise potasyum seviyesi yükselir, kan basıncı dengelenir.

Damar sertleşmesini önleyerek damar tıkanıklığı ile ortaya çıkabilecek ağrıları da ileri derecede hafiflettiği gözlenmiştir.

Bademi suda beklettiğimizde içeriğindeki bileşenlerin değerleri de artar. Bu sayede alkali oranı yükselen badem bağışıklık sistemini güçlendir. E vitamini sayesinde kalp hastalıklarına da iyi gelir.

Badem sadece çiğ tüketilerek değil yağı ve sütüyle de oldukça faydalıdır. Kozmetik ürünleri olarak da kullanabileceğiniz badem yağı ve badem sütü cilt sağlığınızı korur çatlaklarınızı ve göz çevresinizde oluşan morlukları da giderir.

İçinde bulunan bolca fosfor ile kemik ve dişlerin oluşumunda ve güçlenmesinde önemli rol oynar. Taşıdığı B vitamini fosfor birlikte çalışarak kas kasılmalarını ve böbrek faaliyetlerini düzenler.

Riboflavin, bilinen adıyla B2 vitamini bademde bolca bulunur. B2 vitamini beyin fonksiyonlarını geliştirerek Alzheimer riskini yüksek oranda azaltır.

Kolon kanserini önlemeye yardımcı olan badem zararlı bakterileri vücutta tutmaz ve atılmasına yardımcı olur.

Nimetin güzelliğine bakar mısınız.

Aslında bahşolunan her nimet, kendisine has nice nice faydalarla insanoğlunu bekliyor. Ah, bir de insan israf etmese ve nankör olmasa!