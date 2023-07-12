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Ekonomi Hepsiburada’nın Marka Yüzü Kıvanç Tatlıtuğ Oldu!
Ekonomi

Hepsiburada’nın Marka Yüzü Kıvanç Tatlıtuğ Oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 13:49:00 -
Hepsiburada’nın Marka Yüzü Kıvanç Tatlıtuğ Oldu!

Hepsiburada’nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ'un “güven markası” olan Hepsiburada’nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, Hepsiburada’nın müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek.

Tatlıtuğ, Hepsiburada’nın üstün hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği “Hepsiburada Sözü”nün destekçisi olacak. Çekilecek reklam filmleriyle çok yakında Tatlıtuğ ve Hepsiburada, Türkiye’ye “Hepsiburada Sözü” verecekler.

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