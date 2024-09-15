Hepsiburada’nın ‘Büyük Eylül İndirimleri’nde son iki gün! Şimdi al 3 ay sonra öde

Hepsiburada’nın milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren okula dönüş döneminde hayata geçirdiği kampanyada son fırsatlar için geri sayım başladı. 17 Eylül saat 10.00’da sona erecek kampanya ile anaokulundan üniversiteye, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik binlerce üründe cazip fiyatlar kullanıcıları bekliyor.

Teknoloji tutkunlarına özel son indirimler

Eylül İndirimleri Büyük Final’e özel net indirimlerde teknoloji ve ev ürünlerinde çeşitli indirimler sunulacak. Elektrikli küçük ev aletlerinde ve beyaz eşyalarda sepette %10 indirim uygulanacak, seçili televizyonlarda ise sepette net %5 indirim fırsatı müşterilere sunulacak. Telefon kılıfı ve ekran koruyucularda %20, Anker hızlı şarj grubunda ve Spigen ürünlerinde sepette net %20 indirim yapılacak. Ayrıca, tabletlerde ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde sepette %5 indirim fırsatı sağlanırken, bilgisayar ve ekipmanlarında sepette net %5 indirim geçerli olacak. Seçili televizyonlarda sepette %5 net indirim fırsatı sunulurken, bluetooth hoparlörlerde sepette %10 net indirim avantajı sağlanacak.

Moda ve ev yaşam kategorilerinde kaçırılmayacak avantajlar

Hepsiburada, kullanıcılarına moda kategorisinde ve ev - yaşam kategorisinde ihtiyaçlarına yönelik birbirinden özel indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında Mango ürünlerinde net %55 indirim, Hotiç ürünlerinde ise %55 indirime ek %15 net indirim fırsatı sağlanacak. Giyim, ayakkabı, çanta, spor, outdoor ürünleri, saat ve gözlüklerde ise tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim imkanı olacak.

Yataş markalı ürünlerde sepette net %15, Madame Coco markalı ürünlerde sepette %65’e ek net %20, Bella Maison ürünlerinde sepette %70’e ek %15 net indirim avantajları Türkiye’nin Hepsiburada’sında. Mutfağının eksiklerini gidermek isteyenler Schafer ürünlerinde sepette %40 net, Tefal ürünlerinde sepette %10 ile %20 arasında indirim fırsatı yakalıyor.

Kişisel bakım ve kozmetikte sepete özel %50’ye varan indirimler

Kişisel bakım ve kozmetik kategorilerindeki son indirimler için de fırsat zili çaldı. Cosmed, Oral – B ve NYX gibi kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde sepette %50’ye varan indirimler 16 Eylül’e kadar güzellik ve bakım tutkunlarını bekliyor. Sadece bununla da sınırlı kalmayan Hepsiburada, seçili kozmetik ürünlerinde tüm indirimlere ek 750 TL ve üzerinde %15 net indirim sunuyor.

Hepsiburada Premium üyelerine ayrıcalıklı fırsatlar

Hepsiburada Premium üyelerine özel indirimler de hız kesmeden devam ediyor. Temizlikten kişisel bakıma birçok kategoride %15 ek indirim avantajının yanı sıra kolay alışveriş ve hızlı teslimat imkanı da Büyük Kapanış alışverişlerini daha konforlu hale getiriyor. HepsiJET ile randevulu teslimat hizmeti sayesinde de kargolar istenilen gün ve saatte kullanıcılara ulaştırılmaya devam ediyor.