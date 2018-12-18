Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız Ürünleri" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yılın son indirimlerini "Modanın Yıldız Ürünleri" sayfasında bir araya getirerek, yeni yıla özel yıldızlı moda indirimlerini başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, moda kategorisine özel olarak hayata geçirdiği "Modanın Yıldız Ürünleri" kampanyası ile yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Yüzlerce çeşit ürünün, avantajlı fiyatlar ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunulduğu kampanya kapsamında, avantajlı indirimlerin yanı sıra Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneği de kullanabiliyor.



Kampanyada tüketiciler, kozmetik ürünlerde avantajlı fiyatlar başta olmak üzere, 99 lira altına ekonomik yılbaşı hediyelerine, çok sayıda aksesuar ve diğer avantajlı ürünlere ulaşabiliyor.



