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Ekonomi Hepsiburada siparişleri "Hepsimat" sayesinde esnaftan teslim alınabilecek
Ekonomi

Hepsiburada siparişleri "Hepsimat" sayesinde esnaftan teslim alınabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:45:45 -
Hepsiburada siparişleri "Hepsimat" sayesinde esnaftan teslim alınabilecek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 2018 yılında başlattığı ve müşterilerinin siparişlerini ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim alabildiği "Hepsimat" hizmetine kısa süre önce dahil olan Petrol Ofisi istasyonlarından sonra 250 yeni nokta daha eklemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği öncü uygulamalarla müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya devam eden Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat'ın kapsamını genişletiyor.

Hepsiburada, 2018 yılında başlattığı, siparişlerin ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alınabildiği Hepsimat hizmetine kısa süre önce Petrol Ofisi'nin akaryakıt istasyonlarını dahil ettiğini duyurmuştu.

Levent ve Üsküdar'daki istasyonlarda pilot olarak başlayan bu uygulamanın İstanbul'a, ardından Türkiye geneline yayılması için çalışmalar devam ederken, Hepsiburada Hepsimat'a bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaftan oluşan 250 yeni teslimat noktasının ekleneceğinin müjdesini verdi.

Başlangıç olarak İstanbul'un 23 ilçesinde 30 esnaf ile başlayacak uygulamanın, kısa zamanda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Esnafla yapılan iş birliğini sonucu Hepsiburada müşterileri, kendilerine yakın, halihazırda uğradıkları bir noktadan mesai sonrası ya da hafta sonu diye kaygılanmadan paketlerini teslim alabilecek.

Daha önce de pazar yeri modeli başta olmak üzere farklı uygulamalar ve teşviklerle KOBİ'lerin ekonomiye katılımını destekleyen Hepsiburada, bu yeni iş birliğiyle KOBİ desteklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

Hepsimat hizmetinden faydalanmak için Hepsiburada alışverişlerinin teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde "Teslimat Noktasına Gönder" seçeneğinin tercih edilmesi ve burada yer alan noktalardan birinin seçilmesi gerekiyor. Müşteriler; "standart", "yarın teslimat" ve "bugün teslimat" seçeneklerinden birini seçerek siparişlerini diledikleri saatte Hepsimat teslimat noktalarından kolayca teslim alabiliyor.

Ayrıca Hepsimat hizmeti için Hepsiburada ile iş birliği yapmak isteyen esnaf, yetkili ismi, iletişim bilgileri ve iş yerinin bulunduğu il ve ilçe bilgisi ile [email protected] adresine e-mail atarak kayıt yaptırabiliyor.


- "Müşterilerimizi sürekli dinliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, şunları kaydetti:

"Hepsiburada olarak müşterilerimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayata geçirdiğimiz modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun için müşterilerimizi sürekli dinliyor; onların deneyim ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Genel olarak baktığımızda, dağıtım alanında yaşanan en büyük sorun teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyeti. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmetimizi bu soruna bir çözüm olarak geliştirdik. Müşterilerimize kargo teslimat saati ve yeri konusunda alternatif sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye'ye yaymak. Bunu da adım adım başarıyoruz.

Petrol Ofisi istasyonlarından sonra şimdi göz bebeğimiz esnafımızla el ele verdik. Böylece müşterilerimiz istedikleri gün ve saatte istedikleri yerden kargolarını alırken, özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnafımızın dükkanlarındaki canlılık artmış olacak. 2020 yılı sonuna kadar Hepsimat ortaklarımızı ve teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye kadar artırmayı planlıyoruz."


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