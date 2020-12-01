Hepsiburada kargo teslimat dolapları 7 gün 24 saat hizmette

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat boyunca teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil etti.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkaracak inovatif hizmet modelleri geliştirmeye devam ediyor.

Hepsiburada son olarak, yenilikçi hizmetleri arasındaki siparişlerinin ev ve iş yerleri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil etti.

İlk planda Beşiktaş, Moda, Kadıköy, Taksim, Şişhane olmak üzere 5 lokasyonda sunulan ve yaygınlaştırılması hedeflenen Hepsimat kargo teslimat dolap hizmeti, kişisel izolasyonun önem kazandığı bugünlerde herhangi bir sosyal temas gerektirmediği için de ayrı bir önem taşıyor.

Hepsimat teslimat noktaları arasına Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonlar, Petrol Ofisi istasyonları ve bakkal, kırtasiye, çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafı dahil olmuştu. Hepsiburada, Hepsimat hizmetinin uygulama alanını genişleterek teslimat yapılacak lokasyon sayısını artırmayı ve bu hizmeti Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Hepsiburada'dan alışveriş yapan müşteriler, teslimat bilgileri ekranında yer alan adres bölümünde "Teslimat Noktasına Gönder" seçeneğini tercih ettiklerinde karşılarına çıkan Easy Point Express teslimat dolap lokasyonlarından birini seçebiliyor. Sipariş Hepsimat teslimat dolabına ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde müşteri, kendisine gelen SMS’te yönlendirildiği şekilde şifre ile doğrulama işlemini yaparak paketini dolaptan teslim alabiliyor. ​​​​​​​