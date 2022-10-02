Hepsiburada güçlü performansını sürdürdü, 2022 yıl sonu büyüme tahminini yükseltti

Türkiye’nin Hepsiburada‘sı, 2022 ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdiği güçlü performansını sürdürdü, 2022 yılı büyüme tahminini ise yükseltti. Hepsiburada, Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, Aktif Müşteri Sayısı, Sipariş Sıklığı ve Ürün Adedi başta olmak üzere e-ticaret için stratejik öneme sahip göstergelerdeki yüksek performansını 2022 ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

İlk altı ayda toplam 29,1 milyon sipariş

Hepsiburada’nın toplam satış hacmi, 2021’in ilk çeyreğine oranla %57 artarak 9,2 milyar TL oldu.Böylelikle 2022’nin ilk yarısındaki toplam satış hacmi %69 büyüyerek 17,5 milyar TL’ye ulaştı. Hepsiburada, yılın ilk yarısında platform üzerinden verilen sipariş adedini ise %31 artırdı. Yılın ilk altı ayında platform üzerinden verilen sipariş sayısı 29,1 milyon adede ulaşırken, Hepsiburada’nın 2021 yılı ikinci çeyreğinde 4,2 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık %23 artışla 5,2’ye yükseldi.

Aktif Satıcı Sayısı %45, Ürün Sayısı %107 Arttı

Hepsiburada’nın aktif satıcı sayısı, müşterileri pazar yeri modeli ile daha fazla ürünle buluşturma stratejisi kapsamında önemli oranda artış gösterdi. Buna göre, 2022 yılı ikinci çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla %45 büyüdü ve aktif satıcı sayısı 88,7 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık %107 artışla 130,3 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazar yeri payı ikinci çeyrekte %64 olarak gerçekleşti.

Her biri alanına yenilikçi bakış açısı kazandıran HepsiJet, Hepsiburada Market, Hepsipay, Hepsiglobal HepsiAd ve Hepsiburada Seyahat gibi yeni marka ve hizmetleri hayata geçirerek, tüm paydaşlarına ve sektöre fayda sağlamayı hedefleyen Hepsiburada, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda aktif müşteri sayısında da %18 oranında büyüme kaydetti, böylece müşteri sayısı 9,9 milyondan 11,7 milyona yükseldi.

Tavsiye Etme Skoru (NPS) Liderliğine Devam

Sektörde “Kapında İade” ve “Yarın Kapında” gibi yenilikçi servislerle farklılaşan Hepsiburada, müşteri sadakati ve deneyimini ölçümlendirmede kullanılan Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2022’nin ikinci çeyreğinde de korudu. Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu Future Bright’ın “E-ticaret NPS Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye’nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olma başarısını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirdi.

Hepsiburada Siparişlerinin %83’ü ertesi gün teslim edildi

Hepsiburada’nın stratejik yatırımlarından Hepsijet, Türkiye’nin 81 ilindeki 7 Operasyon Merkezi, 183 Sevkiyat Noktası ve 17 Transfer Merkeziyle hizmetlerini genişletmeyi sürdürdü. Hayata geçirdiği ve TÜRK PATENT tarafından tescil edilen Çok Araçlı Rota Optimizasyonu sayesinde hızına hız katan Hepsijet, ikinci çeyrekte Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin %83‘ünü Türkiye’nin dört bir yanına 24 saatten az sürede teslim etti.

HepsiJet’in 81 ilin tamamında büyük hacimli ürünler için sağladığı teslimat ve iade servisi HepsiJet XL ise hizmet ağıyla müşteri deneyiminde yarattığı farkı, yaklaşık %99’luk memnuniyet skoruyla daha da ileri taşıdı.

Hepsipay Cüzdanım Müşteri Sayısı 8 Milyona Ulaştı

Hepsiburada’nın açıkladığı 2022 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel rakamlarına göre, Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların %39’u Hepsipay’in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı. Haziran 2021’de hayata geçirilen, Hepsiburada'nın hızlı, güvenli ve kolay ödeme yapmayı sağlayan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay Cüzdanım’ın bir önceki çeyrekte 7,1 milyon olan müşteri sayısı 8 milyona ulaştı.

Müşterilerine ihtiyaçlarını gecikmeden satın alabilme fırsatı sunan Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 100 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

Yılın İlk Yarısında Enflasyondan Arındırılmış Toplam Satış Hacmi 19,7 milyar TL oldu

Hepsiburada, ayrıca Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 ikinci çeyrek ve ilk yarıyıl verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. İlk 6 ayda gerçekleşen toplam satış hacmi bir önceki yılın ilk yarısına oranla finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda %3 artışla 19,7 Milyar TL’ye ulaştı. Hepsiburada’nın 2022 yılının ikinci çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise 9,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Büyüme hedefi yükseltildi

Elde ettiği başarılı performans sonucunda, Hepsiburada daha önce 2022 yılının tamamı için duyurduğu %50 civarındaki toplam satış hacmi büyümesi hedefini, %60 civarına yükseltti.

Hepsiburada CEO’su Emirdağ: Yakaladığımız küresel başarı hikayesini büyütmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hepsiburada olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret eko sistemimiz, yönetim ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bu çerçevede tüm finansal sonuçlarımızı şeffaflıkla paylaşıyoruz. Güçlü sonuçlarla başladığımız 2022 yılının ikinci çeyreğinde, aktif satıcı sayımızda %45, ürün sayımızda ise %107 artışa ulaştık. Böylelikle yılın ilk yarısını 29,1 milyon siparişle tamamlayarak toplam satış hacmimizi %69 oranında büyütme başarısı gösterdik.

Müşterilerimizin günlük yaşamlarında güvenilir, yenilikçi ve samimi bir yol arkadaşı olarak e-ticarette standartları yeniden tanımlayan pek çok servisi son altı ayda hayata geçirdik. E-ticaret alanında Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması Hepsiburada Premium ile e-ticaret dünyasında standartları yeniden tanımlayarak çıtayı daha da yükselttik. Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla Türkiye’nin ilk "al ve çık“ konseptli akıllı, kasasız mağazası Hepsiburada Smart by MIMEX‘i açtık. Ayrıca,HepsiJet’in TURKPATENT tarafından tescil edilen "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu“ çözümü ile hızımıza hız kattık. Teknolojimiz ve lojistik yeteneklerimiz sayesinde uçtan uca hizmet kalitemiz ve uygun maliyetli çözümlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı sürdürdük.

Bu başarılı performansın bir sonucu olarak 2022 yıl sonu büyüme hedefimizi yükselttik. Yakaladığımız küresel başarı hikayesini büyütmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”