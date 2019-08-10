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Hepsi tek tek ziyaret edilecek! AK Parti doğum gününü yaşıtlarıyla kutlayacak

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü bayrama denk geldiği için kutlamalar 23 Ağustos'ta yapılacak. Kutlamalara 14 Ağustos 2001 doğumlu olan 3 bin 700 genç davet edilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
Hepsi tek tek ziyaret edilecek! AK Parti doğum gününü yaşıtlarıyla kutlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18’inci kuruluş yıl dönümünü 23 Ağustos’ta, “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla genel merkezde kutlayacaklarını bildirdi.

Simgesel anlam

AK Parti Genel Merkezi’nde bir grup gazeteciyle kahvaltılı basın toplantısında, kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin bilgi veren Ünal, “18 yaşımıza giriyoruz. 18 yaşın simgesel bir anlamı vardır. Bu sene bayrama geliyor bizim yıl dönümü, o yüzden 23 Ağustos’ta Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantımız var. Onun sonrasında da kurucularımızdan başlayarak milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanlarımız onlara dönük bir program olacak” diye konuştu.

3700 yaşıtımız var

Ünal, partinin kurulduğu gün doğanlar için de bir program hazırladıklarını ifade ederek, “Türkiye’de 14 Ağustos 2001 doğumlu 3 bin 700 kişi var. Bu 3 bin 700 kişiyi Sosyal Politikalar Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız tek tek ziyaret edecek onların da doğum gününü bizimle beraber kutlayacağız. Onlar arasından seçilen 18 kişi, 23 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızla beraber olacak ve AK Parti’nin doğum günü ile beraber onların da doğum gününü kutlayacağız. Bin kişilik bir davet olacak” dedi.

Nefret kulübü

Bu yılki etkinliklerin, AK Parti’nin 18’inci yaşını doldurması nedeniyle daha bir anlamlı olduğunu vurgulayan Ünal, 2001’den günümüze siyasetteki değişimi de değerlendirirken, “Biz AK Parti’nin kuruluşu ve hemen akabinde seçimleri kazanıp iktidar olması ve ondan sonraki süreçte yaşananlara AK Parti’İn 31 Mart seçimlerinde yüzde 52 oy aldığını, yüzde 44 ile de yerel yönetimleri aldığını hatırlatan Ünal, şunları söyledi: “Bu şunu göstermektedir ki bir siyasi boşluk söz konusu değil. Bizim karşımızdaki yapıya baktığınızda yani yüzde 52’nin karşısındaki blok bir siyasal blok değil, bunun altını çizerek söylüyorum. Bunlar karşıtlığın motivasyonu ile bir araya gelmiş, siyasal olarak birbirine benzemeyen ve temelde Erdoğan karşıtlığında ittifak etmiş bir ‘Erdoğan’dan Nefret Edenler Kulübü’ niteliğinde” dedi.

Siyasette boşluk yok

Karşıt blokta yer alan SP, HDP, İP ve CHP’nin siyasal duruş olarak birbirine benzemeyen partiler olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bu da şunu gösteriyor ki, hem siyasette bir boşluk yok, hem de Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasal liderliği son derece güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor” diye konuştu.

Direncin merkezini oluşturduk

Ünal, Türkiye’nin 2013’ten bugüne kadar adeta bir dayanıklılık testinden geçtiğine işaret ederek şöyle konuştu: “AK Parti, bu dayanıklılık testinin ve direncin merkezini oluşturdu. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın gördüğü bir şey var ki o da şu, Türkiye dayanıklılık testinden başarıyla çıkmıştır. AK Parti’nin direnci, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, hem bölgede, hem dünyada, hem de içeride, artık karşıtlarının direncini kırmıştır. Bundan sonrası artık diplomasi olacaktır, bundan sonrası artık birlik ve beraberliğin güçlenmesi olacaktır ve bundan sonrası artık Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kabullenilmesi olacaktır.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. ak parti

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 29 dk önce
    Siz kendinizi kandırırsınız ancak. Millet sizi 2023 te alaşağı edecek. Eğer aklınızı başınıza almazsanız. Bu ak partiyi Sn çok değerli Erdoğan en yakınlarından( damat eş ve oğul )ı ve onun etrafındaki kenelerden kurtarmazsa. Yazın bir kenarabu şakşaşkçılar devam ediyor.Ekrem mayası tuttu.Ümmet bu fırsatı eliyle teslim ediyor. Hemde CHP li Ekrem é.Bu ne idiğü belirsiz adama. Yazık çok yazık. Ümmetin umudunutüketeip harcayan bu yağcılara yazıklar olsun.
  • Fanatik Reis`ci MahmutFanatik Reis`ci Mahmut49 dk önce
    Baskomutan sen ne büyük bir lidersin ! sen olmazsan bu dünya yasanmaz hale gelir, sensiz Islâm cografyasi düsünülemez. Bir `van minit` cektin Yahudiler tir tir titredi ! Bir bagirdin AB sus pus kesildi, bir rest cektin ABD ne yapacagini sasirdi ! sen varsan huzur var, Tanri Türkü Korusun. Bir isaretin yeter, öl de ölelim Reis.Ellerinden öper saglik dilerim efendim.

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