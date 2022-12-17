Hepsi Erdoğan'ı arkasından hançerledi! En hayırlısı Batmanlı Mehmet çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde genç yaşlarında önemli bakanlıklar yapan Ali Babacan, Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve başbakanlık mevkiine kadar yükselen Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ı sırtından hançerlerken, AK Parti hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, aralarında en hayırlısı çıktı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

En hayırlıları Batmanlı Mehmet çıktı!

Törene Maliye ve Ekonomiden Sorumlu eski Bakan Mehmet Şimşek de katıldı.

Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile protokolde takip eden Şimşek, kurdela kesiminde Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Mehmet Şimşek kurdela kesilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener planına kuklalık ederken