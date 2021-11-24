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Siyaset "Hepinizin canı cehenneme müptezeller"
Siyaset

"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, ekonomi yönetimini eleştiren muhalefete "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:05:00 -
"Hepinizin canı cehenneme müptezeller"

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dövizde hareketlenme yaşanırken, siyaset arenası da iyice ısındı. Muhalefet iktidarı ekonomi yönetimi konusunda eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelere yer verdi. Saral, paylaşımında şunları kaydetti: "Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"

 

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Yorumlar

HACI

Lütfi Elvan nerede tatildemi. Herkezin konuştuğu yerde bakandan tıs yok. Manidar değilmi
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Keçili 71

Allahına gurban . Doğru söylemiş ama az bile söylemiş
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