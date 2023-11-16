Hep aynı terane! Nihal ve Bahar Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

Çete liderinden çok uzun zaman önce ayrıldığını iddia etti

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

Restoranlara gitme sebebini açıkladı

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

Suçlamaları reddettiler

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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