Hep aynı taktikle saldırıyorlar! İmam Dörtbudak’tan tetikçi medyaya tokat gibi cevap

Topluma verecekleri bir şeyleri olmayıp tüm sermayeleri halkın kutuplaşması ve İslam düşmanlığı olan sol basının iftira kampanyaları devam ediyor.

Bu coğrafyaya ait olmayan emperyalist ağababaları adına tetikçilik yapmayı bir meslek haline getiren bu güruh, hemen her gün bir cami imamının ya da vaizin sözlerini çarpıtarak İslam’a ve Müslümanlara olan kinini kusmaya çalışıyor.

Laik/sol medyanın tipik son iftira kampanyası ise Şanlıurfa’da yaşandı. Mevlana Halid Camii İmamı Şükrü Dörtbudak’ın tesettür konusunda sarf ettiği sözlerini çarpıtan laik/sol basın Dörtbudak’a saldırdı.

Medyada yer alan iftira haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Dörtbudak, bir örnek üzerinden ‘İşte sizler, hakikat peşinde değilsiniz’ diyerek tepki gösterdi.

‘Anlama zorluğu çekenlere bir de şu misalle izah etmeye çalışayım’ diyen Dörtbudak, “Siz diyorsunuz (çıplaklar) hırsızın hiç mi suçu yok? Biz böyle bir iddiada bulunmadık ki… Hem de asla. Hırsızlık elbette suçtur. Hem de en adi suçlardan.. Bizim inancımıza göre hırsızın eli kesilmelidir. Lakin hırsıza bu ceza reva görülüyor diye, sizler mücevherlerinizi ortada bırakarak, evinizin kapı pencerelerini, kasalarınızı açık bırakarak rahat rahat uyuyacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

Hırsızlığın çoğalmasının nedeniyle insanları uyarmanın hırsızlığı savunmak anlamına gelmediğini belirten Dörtbudak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizleri, “kardeş ortalık hırsız kaynıyor. Kapı/pencerelerinizin kilidini sağlam yapın, kasalarınızı sağlam tutun!” diye uyarmak yanlış mı olur? Bu şekilde uyaranları linç mi etmek lazım? “Vaay, sen hırsızlığı savunuyorsun” mu demek lazım? İşte sizler, hakikat peşinde değilsiniz.”

Kendisine iftira atan medyaya seslenen Dörtbudak, “Evet. Var mısınız? Bu namussuz ve alçaklara en ağır cezanın verilmesini savunalım. Hatta biz daha önceleri bunlar için idam cezasının getirilmesini savunduk. Hadım madımı geç. İdam idam…” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Urfa'nın Nabzı