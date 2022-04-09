Hep aynı edebiyat! Fenerbahçe'yi karıştıran Uğur Dündar'dan skandal Mustafa Kemal çıkışı

Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan Sözcü gazetesinin CHP yandaşlığıyla bilinen Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Dündar'ın bu kararı Fenerbahçe'yi karıştırmaya yetti. Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Uğur Dündar'a "Şimdi kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday... Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil birleştirmeye geliyorum, kişilerin değil Fenerbahçelilerin adayıyım. Sen kişinin adayısın Fenerbahçe'nin değil. Birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun." sözleriyle tepki göstermişti.

Küçük'ün sözlerini doğrular nitelikte açıklama

CHP ve yandaşları Mustafa Kemal'i kendi çıkarları uğruna kullanmaya devam ediyor. Buna son örnek ise; Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşan Uğur Dündar oldu.

Vefa Küçük'ün "Fenerbahçe'yi birleştirmeye değil, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oluyorsun." sözlerini doğrular nitelikte ifadeler kullanan Dündar şu skandal açıklamayı yaptı:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım"

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım. Ben tüm Fenerbahçelilerin adayıyım. Ben; kişilerin, kurumların, para babalarının, lüks otel odalarında aday belirleyenlerin değil, Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyasına destek olmak için futbol topunu satıp parasını Fenerbahçe'ye bağışlayan 9 yaşındaki Berkalp Tuna'nın adayıyım."