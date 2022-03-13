Hep artacak değil ya! Bazı cezalar da bu sefer indirim yapılıyor
TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası ile bazı cezalarda indirime gidilmesi bekleniyor.
Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, otoyol ve köprülerden kaçaş geçişlere verilen ceza ve ödeme aksaklığı sebebi ile kesilen elektrik, doğalgaz, telefon ve internet faturalarında aboneliği yeniden başlatmak için alınan açma-kapama ücretinde indirime gidilmesi bekleniyor.
TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası ile birlikte, telefon ve internetten açma-kapama parasının alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi üzerinde çalışıyor.
Açma-kapama bedelinde yeni düzenleme!
Faturaların ödenmemesi durumunda; elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet hizmetlerinde kesintiye gidilirken, borcunu kapatan tüketicilerden; doğalgazda 36 lira, GSM operatörlerinde 30-50 lira, elektrik faturasında 37-189 lira arasında açma-kapama bedeli alınıyordu.
TBMM'de Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, ilgili bakanlıklar yönetmelik üzerinde çalışma başlattı. Kısa süre içinde tamamlanması beklenen çalışma ile açma-kapama işlemi için bir personel görevlendirilmiyor ve işlem sadece dijital ortamda gerçekleşiyorsa açma-kapama parası alınmayacak. İlgili kritere; telefon, cep telefonu ve internet faturlarının uygun olduğu belirtiliyor.
Mevcut sistemde 7 yıl olan kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptal süresi ise yeni düzenleme ile 2 ya da 3 yıla indirilecek. Bu kararla, klonlama yani kaçakçılığın önüne geçilmesi planlanıyor.
Paralı kullanılan otoyol, tünel ve köprülerden kaçak geçenlere, verilmesi gereken geçiş ücretinin 4 katı oranında kesilen cezaların da yapılacak düzenleme ile verilmesi gereken ücretin 2 katına indirilmesi bekleniyor.