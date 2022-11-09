Henüz altın almayanlar dikkat! İslam Memiş altın için rekor tahminini Türkiye'ye duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşı ile hızla yükselen küresel enflasyon merkez bankalarının şahin bir politikaya iterken, altın fiyatları ise yıl içinde sert hareketler yaşadı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarihi faiz artışları altın fiyatlarını baskıladı.

Dün gerçekleşen ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin önde götürürken ABD kongresinde oluşacak durum nedeniyle Fed'in faiz artış hızını düşüreceğine dönük beklentiler değerli metali destekledi.

Yıllık bazda bakıldığında yaklaşık 40 yılın en iyi performansını göstermeye hazırlanan dolar endeksi hafta başından bu yana yüzde 0,9 düşüş kaydederek 109,73 seviyesinde seyretti.

Öte yandan ekonomistler ABD enflasyon verilerinde ise aylık enflasyonun yüzde 0,5, yıllık enflasyonun da yüzde 6,5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Fed’in aralık toplantısında yüzde 67 ihtimal ile 50 baz puan büyüklüğünde artırıma gideceği, yüzde 33 ihtimal ile de 75 baz puan artırıma gideceğini tahmin edilirken Fed’in faiz artışlarında frene basacağı yönündeki beklentiler de değerli metali destekleyen diğer bir unsur.

Yükseliş henüz başlamadı

Dün akşam saatlerinde altında yaşanan yükseliş sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugün piyasalarda soygunun nasıl olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu yıl için neden “Soygun yılı” dediğimi anlamışsınızdır. Altın ve gümüş tarafında daha yükseliş başlamadı. Gram altın da 1.200 gümüş de 16 lira seviyeleri kırılınca yükseliş başladı derim." dedi.

Düşüş bitti mi?

Konu ile ilgili bir değerlendirme notu yayınlayan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, “Ara seçimlerde temsilciler meclisi kazanımında Cumhuriyetçilerin devreye girmesi, maliye programlarının devam edip etmeyeceği veya Fed’in sıkı para politikalarına devam edip etmeyeceği sorularını devreye alacaktır” dedi.

Bu durumun dolar endeksini etkilediğini ve ana belirleyicinin Fed olduğunu kaydeden Çitilci şu değerlendirmelerde bulundu:

“Altın fiyatında fiziki alım haberinin etkisiyle sert yukarı yönlü hareketle 1700 seviyesi üzeri kalıcılık devam etmektedir.

Fed’in 2023 faiz politikasını anlamadan ‘Tamam artık, altın için en kötüsü geride kaldı’ demek için henüz erken olabilecekken 144 günlük ortalama 1758 majör/trend değişimi seviyesi izlenebilir. Aşağı yönde ise ortalama 1679 seviyesi destek olarak izlenebilir.”