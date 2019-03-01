Hentbolda haftanın programı Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle: - Erkekler Süper Lig Yarın: 16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba) 3 Mart Pazar: 14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk) 16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik) 17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk) 6 Mart Çarşamba: 13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

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