Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.01 Mart 2019 Cuma 09:47
Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
3 Mart Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik)
17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)
6 Mart Çarşamba:
13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)
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