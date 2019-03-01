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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

01 Mart 2019 Cuma 09:47
Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'i 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:

 

- Erkekler Süper Lig

 

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

3 Mart Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)

6 Mart Çarşamba:

13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

 

 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:47
  1. Batman
  2. Eskişehir
  3. Antalya
  4. Adıyaman
  5. Erkekler Süper Lig
  6. HENTBOL
  7. Kadınlar Süper Lig

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