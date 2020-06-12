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Spor

Hentbolda 2020-2021 sezonu liglere katılım süreci başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:17:54 -
Hentbolda 2020-2021 sezonu liglere katılım süreci başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonu için liglere katılım sürecinin başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre THF Yönetim Kurulu kararı ile 2020-2021 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglere katılım süreci başladı.

THF Teknik Kurulu ve Yönetim Kurulu, değerlendirmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglerin planlamalarını hazırladı.

2020-2021 sezonunda, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'in on ikişer takımlı, Erkekler 1. Lig'in 17 takımlı, Kadınlar 1. Lig'in 16 takımlı, Erkekler ve Kadınlar 2. Lig'in Bölgesel Lig'den gelecek takımlarla beraber on altışar takımlı olması planlandı.

Kulüplerin yeni sezon için katılım başvuruları 17 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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