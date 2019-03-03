Hentbol: Toplu sonuç Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına 3 maçla devam edildi



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına 3 maçla devam edildi. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 27-26 Göztepe-Maliye Piyango: 28-25 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor: 28-27

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