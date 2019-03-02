Hentbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yapıldı- Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı02 Mart 2019 Cumartesi 20:07
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44
Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 21-43
Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 26-25
Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-30
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 24-25
- Erkekler Süper Lig
Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 34-21
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