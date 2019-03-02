Hentbol: Toplu sonuç - Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yapıldı- Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Süper Lig Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44

Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 21-43 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 26-25 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-30 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 24-25

- Erkekler Süper Lig Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 34-21





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