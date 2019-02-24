Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı24 Şubat 2019 Pazar 19:11
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Erkekler Süper Lig
MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34
Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-38
Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27
CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 22-26
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22
Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32
- Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32
Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-27
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