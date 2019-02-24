Hentbol: Toplu sonuç - Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Erkekler Süper Lig

MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34 Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-38 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 22-26 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32





- Kadınlar Süper Lig





Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-27



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