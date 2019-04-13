Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Muratpaşa Belediyespor: 33 - Yenimahalle Belediyespor: 30- Muratpaşa Belediyespor finale yükseldi13 Nisan 2019 Cumartesi 20:50
ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 33-30 yendi.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sabini ekip Muratpaşa Belediyespor 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda hızlı hücumlarla sonuca giden ev sahibi ekip, müsabakayı 33-30 kazandı.
Ankara'da oynanan ilk maçı da 27-25 kazanan Muratpaşa Belediyespor bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.
Muratpaşa Belediyespor'un finaldeki rakibi ise yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik maçının ardından belli olacak.
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