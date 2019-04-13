Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Muratpaşa Belediyespor: 33 - Yenimahalle Belediyespor: 30- Muratpaşa Belediyespor finale yükseldi



ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 33-30 yendi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sabini ekip Muratpaşa Belediyespor 15-14 önde tamamladı. İkinci yarıda hızlı hücumlarla sonuca giden ev sahibi ekip, müsabakayı 33-30 kazandı.

Ankara'da oynanan ilk maçı da 27-25 kazanan Muratpaşa Belediyespor bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.

Muratpaşa Belediyespor'un finaldeki rakibi ise yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik maçının ardından belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.