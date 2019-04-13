0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Muratpaşa Belediyespor: 33 - Yenimahalle Belediyespor: 30- Muratpaşa Belediyespor finale yükseldi

13 Nisan 2019 Cumartesi 20:50
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası


ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 33-30 yendi.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sabini ekip Muratpaşa Belediyespor 15-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda hızlı hücumlarla sonuca giden ev sahibi ekip, müsabakayı 33-30 kazandı.

Ankara'da oynanan ilk maçı da 27-25 kazanan Muratpaşa Belediyespor bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu.

Muratpaşa Belediyespor'un finaldeki rakibi ise yarın oynanacak Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik maçının ardından belli olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 20:50
  1. Antalya
  2. HENTBOL
  3. Muratpaşa Belediyespor
  4. müsabaka
  5. yarı final
  6. Yenimahalle Belediyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Helallik isteyip evden ayrıldı, sonrası korkunç
    1. Helallik isteyip evden ayrıldı,..
    2. Erzincan Belediye Başkanı Aksun, makam..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili isme..
    4. Fenerbahçe, derbiye hazır
    5. Beşiktaş doludizgin
    6. Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup..
    7. Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı!..
    8. Basketbol: Toplu sonuç
    9. Ahmet Hakan fena faka bastı!
    10. Filistin'in yeni kabinesinin üyeleri..
    11. Cinsel istismarda bulunduğu kız..
    12. Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu
    13. Medipol Başakşehir şampiyonluk..
    14. Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük..
    15. GÜNCELLEME - Dinar'da 2 kız kardeşin..
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Engelli minikler seremonide İstiklal..
    18. Visca 13. asistini yaptı
    19. İlk 11’lerin yaş ortalaması 30.22!
    20. Robinho bu sezonki 11. golünü attı
    21. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 -..
    22. Burak Yılmaz durdurulamıyor
    23. Başakşehir 13 maç sonra kaybetti
    24. Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı
    25. Boş kafe yangında kullanılamaz hale..
    26. Rıza Kayaalp, 9. kez Avrupa şampiyonu
    27. Kartal evinde kazandı! Yarışta 'bende..
    28. Halterciler Gürcistan'dan 14..
    29. 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu..
    30. Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş..
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti