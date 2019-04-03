Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Yenimahalle Belediyespor: 25 - Muratpaşa Belediyespor: 27



Salon: THF

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Yenimahalle Belediyespor: Noelle, Beleska 6, Fatma Atalar 3, Nurceren Akgün Göktepe 4, Beyza İrem Türkoğlu 5, Nalivko 1, Ceylan Aydemir 4, Zoria, Bilgenur Öztürk 2

Muratpaşa Belediyespor: Graovac, Yeliz Özel 5, Didem Hoşgör Binboğa 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Baranik 6, Yasemin Şahin 4, Yağmur Toprak 1, Cansu Akalın 3, Kübra Sarıkaya 2, Ayşenur Sormaz

Devre: 10-12

İki dakika cezası alanlar: Fatma Atalar, Beyza İrem Türkoğlu (2), Ceylan Aydemir (Yenimahalle Belediyepor), Yeliz Özel (2), Baranik, Yasemin Şahin, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyespor)



ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi. Finale yükselen takım, 14 Nisan Pazar günü Antalya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

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