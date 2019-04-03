Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Yenimahalle Belediyespor: 25 - Muratpaşa Belediyespor: 2703 Nisan 2019 Çarşamba 19:07
Salon: THF
Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer
Yenimahalle Belediyespor: Noelle, Beleska 6, Fatma Atalar 3, Nurceren Akgün Göktepe 4, Beyza İrem Türkoğlu 5, Nalivko 1, Ceylan Aydemir 4, Zoria, Bilgenur Öztürk 2
Muratpaşa Belediyespor: Graovac, Yeliz Özel 5, Didem Hoşgör Binboğa 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Baranik 6, Yasemin Şahin 4, Yağmur Toprak 1, Cansu Akalın 3, Kübra Sarıkaya 2, Ayşenur Sormaz
Devre: 10-12
İki dakika cezası alanlar: Fatma Atalar, Beyza İrem Türkoğlu (2), Ceylan Aydemir (Yenimahalle Belediyepor), Yeliz Özel (2), Baranik, Yasemin Şahin, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyespor)
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.
Finale yükselen takım, 14 Nisan Pazar günü Antalya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
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