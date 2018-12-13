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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

- Organizasyonda 2. tur grup maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 21:41
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batman, Ankara, Bolu ve İzmir'de oynanan 2. tur müsabakaları sona erdi.

A Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ve 1955 Batman Belediyespor, B Grubu'nda Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Selka Eskişehir ile D Grubu'nda Göztepe ve Beykoz Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde, Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor-Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Selka Eskişehir-Göztepe eşleşmeleri oluştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:41
  1. 2. tur
  2. Ankara
  3. Batman
  4. Bolu
  5. çeyrek final
  6. Erkekler Türkiye Kupası
  7. HENTBOL
  8. İzmir
  9. Türkiye Hentbol Federasyonu

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