



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batman, Ankara, Bolu ve İzmir'de oynanan 2. tur müsabakaları sona erdi.

A Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ve 1955 Batman Belediyespor, B Grubu'nda Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Selka Eskişehir ile D Grubu'nda Göztepe ve Beykoz Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde, Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor-Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Selka Eskişehir-Göztepe eşleşmeleri oluştu.