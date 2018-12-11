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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

- İkinci turda 3 grupta 5 maç oynandı

11 Aralık 2018 Salı 23:16
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ikinci turunda 3 grupta 5 karşılaşma yapıldı.

A Grubu'ndaki Beşiktaş Mogaz ile Amasya 1957 Suluova arasındaki mücadele, Amasya temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

Kupada A, B ve C gruplarında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu:

1955 Batman Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi: 48-35

B Grubu:

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-Maliye Piyango: 26-27

Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 36-21

C Grubu:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 33-32

SELKA Eskişehir Hentbol-Sebenspor: 41-25

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:16
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