Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
- İkinci turda 3 grupta 5 maç oynandı11 Aralık 2018 Salı 23:16
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ikinci turunda 3 grupta 5 karşılaşma yapıldı.
A Grubu'ndaki Beşiktaş Mogaz ile Amasya 1957 Suluova arasındaki mücadele, Amasya temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.
Kupada A, B ve C gruplarında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
1955 Batman Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi: 48-35
B Grubu:
Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-Maliye Piyango: 26-27
Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 36-21
C Grubu:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 33-32
SELKA Eskişehir Hentbol-Sebenspor: 41-25
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