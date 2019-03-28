Hentbol: Erkekler Süper Lig - SELKA Eskişehir Hentbol: 30 - Nilüfer Belediyespor: 24



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında SELKA Eskişehir Hentbol sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 30-24 yendi.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 17-11 önde tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.