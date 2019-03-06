Hentbol: Erkekler Süper Lig - 1955 Batman Belediyespor: 32 - Karşıyaka Belediyespor: 16



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında 1955 Batman Belediyespor, Karşıyaka Belediyespor'u 32-16 yendi. Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 15-7 önde tamamladı.



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