Hentbol: EHF Kupası - Muratpaşa Belediyespor: 24 - PAOK: 24



İSTANBUL (AA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile 24-24 berabere kaldı ve elendi. Veria kentindeki Filippio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibi, ilk yarıyı 13-11 önde tamamladı. İki takım arasında aynı kentte oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden Muratpaşa Belediyespor, organizasyona veda etti.



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