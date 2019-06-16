Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- İzlanda: 32 - Türkiye: 22- Üçüncü grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, şampiyonaya katılma şansını yitirdi16 Haziran 2019 Pazar 22:47
İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında İzlanda'ya deplasmanda 32-22 mağlup oldu.
Bu sonuçla grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.
Ay-yıldızlılar, başkent Reykjavik'te oynanan müsabakanın ilk yarısını 12-9 geride tamamladı. İkinci yarıda da skoru lehine çeviremeyen milli takım, karşılaşmadan 32-22 mağlup ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya, Yunanistan'ı 27-23 yendi. Eleme maçlarının ardından Kuzey Makedonya ile İzlanda, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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