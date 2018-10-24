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Henry'li Monaco, Club Brugge deplasmanından puanla döndü!

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:09
Henry'li Monaco, Club Brugge deplasmanından puanla döndü!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Club Brugge ile Monaco karşı karşıya geldi. 

Monaco 32. dakikada Sylla'nın golüyle öne geçerken, Club Brugge'ün beraberlik sayısı 39. dakikada Wesley'den geldi.

Karşılaşmanın 2. yarısında etkili olan taraf Club Brugge olurken, Monaco defansını geçemedi. Thierry Henry, böylece Monaco'nun başındaki 2. maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Öte yandan Monaco'da Jovetic, 12. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerini Diop'a bıraktı.

Bu sonucun ardından ilk 2 maçında Dortmund ve Atletico Madrid'e mağlup olan iki takım da gruplarındaki ilk puanını aldı.

Grubun 4. haftasında Monaco evinde Club Brugge'ü konuk edecek.

Sporx

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:09
  1. Club Brugge
  2. Monaco
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Thierry Henry

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