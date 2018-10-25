Henri Barkey bile Erdoğan hakkında bunu söylemek zorunda kaldı! Konuşurken yüz ifadesi...

Türkiye düşmanlığıyla bilinen CIA çalışanı Henri Barkey ile ABD Büyükelçisi Eric Adelman, Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'nin uluslararası başarı gösterdiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Konuyu köşesine taşıyan HaberTürk yazarı Serdar Turgut, şunları yazdı:

“Amerika’nın bölgemize yönelik kurmuş olduğu ittifaklar nedeniyle Washington, Başkan Erdoğan’ın salı günü yaptığı konuşmaya büyük önem veriyordu. Türkçe bilen ve Türkiye’yi tanıyan CIA Başkanı Gina Haspel’in pazartesi akşamı ani bir kararla Türkiye’ye yollanması Washington’un konuya vermekte olduğu önemi gösteriyordu.

Sürecin başından itibaren yapmakta olduğu usta hamlelerle Türkiye, bölgesinde ve dünyada en zor koşullar altında bile adil ve dünya kamuoyunu tatmin edici kararlar alınmasını sağlayıcı konumda bir ülke olduğunu dünyaya gösterdi.

Üstelik bunu yaparken de kendi ulusal güvenlik çıkarlarının korunmasına öncelik verdi.

O hassas denge

Ülkemizin ulusal güvenlik kararları ile global düzenin istikrarının ihtiyaçları arasında olabilecek hassas dengede Türkiye büyük ustalıkla yürüdü.

Türkiye’nin bu zor ve hassas dengeyi nasıl sağlayabileceğini merakla beklemekte olan Washington’un ilgili birimleri Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra şu ilk sonuçlara vardılar:

Washıngton'da ilk değerlendirmeler

-Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün anlaşılmasından sonra içinde birçok etkin aktörün bulunduğu bir global büyük oyun oynanmaya başlandı.

-Şimdi anlaşılıyor ki bu büyük oyunun esas aktörü haline gelmiş olan Türkiye çok usta ve koordineli manevralar yaptı.

-Eğer bu sürecin bir kazananı var mı diye sorulacaksa bunu Türkiye ve Başkan Erdoğan diye cevaplamak gerekiyor.

-Hem de Türkiye attığı birçok adımla sadece tek düzlemde değil bir kaç düzlemde kendisine avantaj sağlamayı başardı.

Evet bu tür değerlendirmeleri ben, yaptığım bire bir konuşmalarda ve ayrıca Türkiye’ye karşı görüşleriyle tanınan Amerikan yetkililerinin de ağzından duydum.

Bunlar arasında Amerika’nın eski büyükelçisi Eric Adelman ile bilim adamı Henri Barkey de vardı.

İkisi de önce Türkiye aleyhine bilinen ve temeli olmayan eleştirilerini sıraladıktan sonra Kaşıkçı olayını Başkan Erdoğan’ın Türkiye’nin elindeki bir uluslararası avantaja dönüştürdüğünü söylemek zorunda kaldılar.

Bunu söylerken yüz ifadelerinden ikisinin de fazla hoşnut olmadıkları çok açık belliydi. (..)”