Heniyye’nin son yolculuğundaki işaretler... Defnedildiği mezarlık, bakın hangi özel anlamı taşıyor

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, İsmail Heniyye'nin cenaze töreni için gittiği Katar'daki izlenimlerini köşesine taşıdı. Çelik, Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde düzenlenen törenin güvenlik önlemleri nedeniyle gazeteciler için zor geçtiğini belirtti. Heniyye'nin cenaze namazına katılan Türkiye heyetinin, Hamas liderleriyle omuz omuza namaz kıldığını vurgulayan Çelik, Heniyye'nin defnedildiği mezarlığın özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi uğurlamak için Katar’a akın edenler arasındaydım. Yeni Şafak, İnternet Servisi, TVNET, GZT ekipleri ve yabancı diller muhabirimiz ile Albayrak Medya’dan 7 arkadaş gittik. Açıkçası habercilik yapmakta zorlandık. Çünkü güvenlik önlemleri üst düzeydeydi ve gazetecileri cami içerisine hatta avluya kadar bile sokmadılar. Zaten bir tek Katar TV yayın yaptı. Ben ve muhabirimiz Burak Doğan ise bir yolunu bulup camiye girmeyi başardık. Sanırım içeride bizden başka gazeteci yoktu.

Dünyanın en büyük camileri arasında gösterilen Doha’daki Muhammed bin Abdülvehhab Camii’ni dolduran kalabalığın çok daha fazlası avludaydı. Sıcaklık dışarıda 45, hissedilen ise 50 dereceydi.

İsmail Heniyye’nin cenazesi önceki gün öğleden sonra ulaşmıştı Katar’a. Aynı saatlerde dünyanın her tarafından Müslümanlar ülkeye akın ettiler. İsmail Heniyye’nin eşi, evlatları, torunları, dava arkadaşları, Hamas’ın üst düzey kadrosu ve neredeyse tüm teşkilatı cenaze namazında hazır bulundu.

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Filistin davasına gönül veren, ortak olan, Heniyye’nin mücadelesini omuzlayan tanıdık bildik kim varsa Abdülvehhab Camisi’ndeydi.

Türkiye ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde kalabalık bir heyetle katıldı cenazeye. Katar’ın ev sahipliği ve Türkiye’nin siyasi iradesi Şehit İsmail Heniyye’nin son yolculuğunda vücut bulmuştu. Bu vefa ve duruş dünyanın geri kalanına ve Filistin davasından sapanlara da açık mesajdı.

Caminin içerisindeki havayı gözlemledim bir süre. Türkiye’den gelen heyetle konuştum. Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez Hoca’yı gördüm, yanına gittim. Dünya Müslüman Âlimler Birliği heyetinin arasındaydı. Geceden gelmiş ve İsmail Heniyye’nin ailesi tarafından misafir edilmiş.

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile yan yana oturduk. Dostluk grubunun değişik partilerden 21 üyesi varmış, tamamını davet etmişler. Büyük çoğunluğu gelmiş.

Cuma hutbesinde imam Filistin davasının önemine değindi. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, Hamas lideri Halid Meşal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakan Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın namazı en ön safta omuz omuza kıldılar.

⁠Selam verdik. Bir süre beklendi ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği Hoca cemaate hitap etti. Karadaği, Filistin davasını anlatırken dünyadaki bütün yöneticilerin, âlimlerin ve halkların sorumluluklarını hatırlattı. Cenaze namazına geçilmeden önce ise Heniyye’nin yoldaşı, selefi ve şimdi de geçici halefi Halid Meşal, hem can yoldaşını toprağa vermenin hüznüyle hem de Filistin davasının omuzlarındaki sorumluluğuyla ve zaman zaman hiddetli bir konuşma yaptı. - ⁠Hamas’ın kurucuları Şeyh Ahmet Yasin ile Abdülaziz er-Rantisi’nin şehadetlerini hatırlatarak, İsrail’in suikastlarla kendilerini asla yıldıramayacağının altını bir kez daha çizen Meşal, Şehadetlerin kendilerini yıldıramayacağı gibi tam tersi etkiyle şehitlerin kanlarının Filistin’in özgürleşmesine vesile olacağını büyük bir kararlılıkla vurguladı.

Ve o an… Cenaze namazı kılınırken caminin havası bir anda değişti, büyük bir hüznü teneffüs etmeye başladık. Sadece imamın tekbirleri ve dağ gibi adamların hıçkırıkları duyuluyordu. Ağlamayan yok gibiydi. Adlarının anılması dahi İsrail’e büyük korku salan Hamas liderlerini de ancak İsmail Heniyye gibi bir yoldaşın yoksunluğu böylesine ciğerden ağlatabilirdi. Sonra dakikalarca süren tekbirler başladı. İsmail Heniyye’nin Filistin bayrağına sarılı tabutu eller üzerinde camiden çıkarken arka saflardaki Filistinli gençlerin tek bir ağızdan çıkarcasına yankılanan sesi yükseldi. Liderlerini uğurlarken, öfkelerinin dinmeyeceğini, yollarından asla dönmeyeceklerini bir kez daha beyan ediyorlardı:

“Birruh biddem nefdike ya Aksa!”

İsmail Heniyye’nin defnedildiği Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığın ise özel bir anlamı var. Bu kabristana sadece Katar Devleti’nin kurucu ailesinden kırk kişi defnedilmişti. Buraya defnedilmesi, Katar’ın Heniyye’ye ve Filistin davasına verdiği desteğin hem siyasi hem de manevi nişanesi oldu. Heniyye ailesi ile Hamas yöneticilerinin kabri çevreledikleri ve sımsıkı durdukları o sahne ise çok büyük anlamlar taşıyordu. İsmail Heniyye’nin son yolculuğundaki bu işaretler, önümüzdeki dönemlerde çok fazla konuşulacaktır.

Doha’daki cenaze namazı Hamas’ın yeniden ve daha güçlü bir yapıyla mücadelesine devam edeceğinin de kongresiydi adeta. Namazdan sonra kurulan taziye çadırında görüştüğüm Hamaslı yetkililerden bu mesajı çok net aldım. (...)

Ruhun şad olsun İsmail Heniyye. Geride büyük bir dava ile birlikte; itibar, izzet, haysiyet ve Müslüman lider duruşu bıraktın. Şahsını ve mücadeleni yazarak, konuşarak geleceğe taşımak hem ödev hem de büyük bir onurdur."