Heniyye'nin evi bombalandı!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine terör oluşumu İsrail tarafından hava saldırısı düzenledi.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladı.
Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.
Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.
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