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Dünya Heniyye'nin evi bombalandı!
Dünya

Heniyye'nin evi bombalandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:44:00 -
Heniyye'nin evi bombalandı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine terör oluşumu İsrail tarafından hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladı.

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

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Doktorlar İsrail zulmünü protesto etti

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

şerefsiz köpekler diyelim evet orda vatanın savunan hamaslılardan birileri var. peki bu evde kadın çocuk varmı masum sivil varmı nerde uluslar arası insan hakları nerde savaş kuralları nerde insalık nerde merhamet. siz adi şerefsiz köpeklere bunu elbet bir gün anlatacakalr. yarın onların size yapacakalrında sizi kim savunacak şeytanmı.

İ. Keskin

Haniyye'nin evi hedef oluyor da Natenyahu'nun evi neden hedef olmuyor ki? Ağır bombardıman altında oraya buraya siper alıp birkaç zaten gözden çıkarılmış içi israil dışından getirilmiş acemi yahudi askerlerle dolu tankları avlayana kadar, topyekûn Telaviv'e yürürüm. Sorun ne Gazze, Ne Batı Şeria; esas sorun israilin Filistin'in tamamını işgalidir. ''Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var'', o satıh da bütün Filistin'dir!
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