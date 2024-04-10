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Gündem Heniyye'nin çocuklarının ölümün haberini aldığı anlardaki imrendiren teslimiyeti!
Gündem

Heniyye'nin çocuklarının ölümün haberini aldığı anlardaki imrendiren teslimiyeti!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 20:15:00 - 2024-04-10 20:27:26

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, 3 oğlu ve torunlarından bazılarının İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini öğrendiği anlardaki teslimiyeti imrendirdi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Heniyye'nin ailesinin bulunduğu aracı hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre katil İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

3 oğlu ve bazı torunları şehit oldu

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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