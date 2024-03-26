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Gündem Heniyye: Ateşkes kararı ümmetin başarısıdır!
Gündem

Heniyye: Ateşkes kararı ümmetin başarısıdır!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 17:59:00 - 2024-03-26 18:07:45
Heniyye: Ateşkes kararı ümmetin başarısıdır!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ikinci kez İran’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile önce baş başa ardından da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Haniye görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Heniyye, BM’de Gazze için alınan ateşkes kararıyla İsrail’in uluslararası alanda yalnızlaştığını belirterek, “Siyonist İsrail rejimi uluslararası alanda benzeri görülmemiş bir izolasyon ile karşı karşıya. Bu Filistin halkının göstermiş olduğu direnişin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

'İslam ümmetinin bir başarısıdır'

Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze direnişinde 6. ayına girildiğini kaydeden Heniyye, İsrail soykırımları ve katliamları karşısında Filistin halkının göstermiş olduğu direnişin “efsaneleştiğini” ve İsrail’in Gazze’deki askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu söyledi. Heniyye, “BM’deki ateşkes kararı geç alınmış olsa da İsrail’i uluslararası alandan izole etmesi ve yalnızlaştırması açısından önemli bir karar. ABD, kendi kararlarını uluslararası topluma dayatamaz. Şüphesiz ateşkes kararı, Filistin halkının direnişi ve başta direniş cephesi olmak üzere İslam Ümmetinin bir başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kudüs günü olarak bilinen Ramazan ayının son cuması için Filistin’e destek gösterileri çağrısı yapan Heniyye, “Savaş devam ediyor. Filistin halkı birçok sorun ile karşı karşıya ve Kudüs gününde Müslümanlardan beklentimiz meydanlara çıkmaları ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesinde güçlü bir adım atmalarıdır” açıklamasını yaptı.
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