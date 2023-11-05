Heniyye'den protesto açıklaması
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli." ifadesini kullandı.
Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'da ve dünyanın diğer kentlerinde Filistin halkıyla dayanışma adına sokaklara dökülen toplulukları selamladı.
"Farklı uyruktan yüz binlerce kişinin gösterilerde bir araya geldiği kalabalıklar, tüm dünyaya, işgalciler ve vahşetlerine karşı haykırdı" değerlendirmesinde bulunan Heniyye, dünya halklarının, "Filistin'e özgürlük", "direniş meşrudur" ve "işgal yok olmayla karşı karşıya" sözlerini söylediğini vurguladı.
Heniyye, Amerikan yönetimi ve İsrail'in saldırganlığını himaye eden ülkelerin, halklarının, Gazze'deki "soykırım savaşı"nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeleri gerektiğinin altını çizdi.