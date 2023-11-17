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Gündem Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!
Gündem

Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 01:59:00 - 2023-11-17 02:49:21
Heniyye'den İsrail'e: İstiyorsanız biz hazırız!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yayınladığı video mesajla işgalci İsrail'e seslendi.

Direniş güçlerinin, Gazze'de benzeri görülmemiş bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilediğini ve düşman ordusuna acı darbeler vurduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki direnişçileri "Allah'ın askerleri" olarak nitelendirdi ve Allah'ın bu kişiler eliyle vaadini gerçekleştireceğini dile getirdi.

Heniyye, işgalci İsrail'e de sert mesajlar verdi.

"Direniş, İsrail'le stratejik bir mücadele veriyor ve bundan ancak zaferle çıkacak." diyen Heniyye, şunları söyledi:

İsrail bu savaşın uzun soluklu olmasını istiyorsa, buna hazırız. Bizim soluğumuz onunkinden uzun olacaktır. Direniş bu savaşta son sözü söyleyen taraf olacak ve dünya, Kassam Tugayları ile direniş güçlerinin, 18 yıl önce olduğu gibi işgalciyi Gazze'de yeneceğini görecek. 

Düşman istediği kadar hedef belirlesin, çıtayı yükseltsin, bunların hepsi yerle bir olacak. Gazze'nin ve Filistin'in geleceğini belirlemede tek söz sahibi Filistin halkıdır. Gazze,100 yıldan bu yana İslam aleminde görülmemiş bir örneklik teşkil etti. Ablukaya ve sıkıntılara rağmen, Gazze, stratejik dönüşümlerin kapısını açtı ve tarih yazdı.
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