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Gündem Heniyye'den 'ateşkes' açıklaması!
Gündem

Heniyye'den 'ateşkes' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 15:27:00 - 2023-12-20 15:28:31
Heniyye'den 'ateşkes' açıklaması!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail ile olası bir ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Doha’da görüştü.

Heniyye, Hamas’ın kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu ancak İsrail’in saldırıları devam ettiği sürece müzakere yapılmayacağını söyledi.

Savaştaki son duruma değinen Heniyye, İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin hareketini yenebileceklerini düşünmelerine rağmen Hamas'ın İsrail'e ağır kayıplar verdirdiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de görüşmenin detayına ilişkin açıklama yaptı.
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Kenani, “Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve sahadaki durum ele alındı. Haniye, Gazze'deki durum hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Bu görüşmede, Hamas’ın askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik. Haniye ayrıca direniş hareketinin (Hamas’ın) kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu, ancak Siyonist rejimin saldırıları devam ettirdiği sürece müzakere yapmayacaklarını açıkça belirtti" dedi.

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