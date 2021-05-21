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Dünya Heniye: Milletimizin nasıl uyandığını gördük
Dünya

Heniye: Milletimizin nasıl uyandığını gördük

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail-Hamas arasında dün varılan ateşkesin ardından yaptığı konuşmada, “Milletimizin Kudüs, Filistin ve direnişin arkasında durmak için nasıl uyandığını gördük” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 23:53:00 -
Heniye: Milletimizin nasıl uyandığını gördük

İsrail’in 10 Mayıs’ta başladığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları İsrail-Hamas arasında dün varılan ateşkes ile sona erdi. Ateşkesin ardından Filistin İslami direniş hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye konuşma yaptı. Hamas'ın İsrail’e karşı zafer kazandığını belirten Haniye, bu zaferin İsrail ile ilişkilere önemli etkisi olacağını söyledi. Haniye, zaferin yeni kapıları açtığını ve İsrail’in planlarını suya düşürdüğünü dile getirerek, "Bu savaşın ardından gelen önceki gibi olmayacak. Birçok diplomatik temas ve başarı göreceksiniz. Milletimizin Kudüs, Filistin ve direnişin arkasında durmak için nasıl uyandığını gördük” ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam ülkeleri ile Birleşmiş Milletler'e (BM) teşekkür eden Haniye, Filistin direnişinin, İsrail halkının bölgedeki varlığının geleceğine darbe indirdiğini söyledi. Haniye, ihtilafın odağının Kudüs olduğunu belirterek, “Önceleri Kudüs yolundaki direnişimiz, Mescid-i Aksa civarındaki saldırılarla savaşa dönüştü” dedi.

Bugün direnişin daha da güçlendiğini söyleyen Haniye, “Demir gibi iradeye ve zaferin kaçınılmazlığına yönelik derin bir inanca sahibim. Direnişimizin amacı Filistin halkını ve Filistinli tutsakları kurtarmak” sözlerini kaydetti.

Haniye, Filistin direniş grupları ve liderlerinin yanı sıra Hamas hareketinin Gazze'deki liderlerinden Yahya Sinwar’a ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na selamlarını iletti. Gazze Şeridi’ni de selamlayan Haniye, Gazze'nin "Kudüs'ün kılıcını" taşıdığını ve düşmana asla unutamayacağı bir ders verdiğini söyledi.

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