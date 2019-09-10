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Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası başladı

Hendek’te geleneksel olarak başlatılan ‘Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası’ başladı.

10 Eylül 2019 Salı 13:17
Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası başladı

Hendek’te geleneksel olarak başlatılan ‘Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası’ başladı.


15’si düzenlenen olan Geleneksel Hendek Kaymakamlığı Futbol Turnuvası, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun tüm takımlara başarılar dileyerek start vermesiyle başladı. Orman İşletme Sahası’nda düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Turgut Babaoğlu, “Sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğu ilkesinden hareketle turnuvamıza iştirak eden tüm takımlarımızın idareci, antrenör ve sporcularından centilmence bir turnuva geçirmelerini ve izleyicilere keyifli bir müsabaka izletmelerini temenni ediyorum” dedi.Orman işletme sahasında start alan Kaymakamlık futbol turnuvası açılışına Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı ve vatandaşlar katıldı.



Orman ve hayat


Sporu teşvik etmek, geniş kitlelerle sevdirmek, katılımcı kuruluşların kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla düzenlen turnuva bu yıl Orman İşletmesi ve Hayat Su arasında oynanan karşılaşma ile start aldı. Turnuvanın başlama vuruşunu Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal yaptı. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Babaoğlu, tüm sporculara başarılar dileyerek turnuvanın dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesini diledi. 9 Eylül’de start alan turnuva 21 Ekim’de sona erecek, turnuvaya 4’ü veteran olmak üzere toplam 24 takım katılacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:17
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