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Aktüel

Hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:25:40 -
Hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da, hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan'dan Mersin'e giden yük treni, merkez Sarıçam ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Siler'e çarptı.

Yaklaşık 50 metre trenin altında sürüklenen Siler, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekibi olay yerinin çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, Murat Siler'in cesedini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Siler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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